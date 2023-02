‘Biezacafé’ maakt jongeren warm voor speelpleinwerking

Sint-Niklaas Fiets­straat Vrouweneek­hoeks­traat wordt aangelegd, nieuw bufferbek­ken Spieveld­straat klaar: op deze plaatsen wordt er gewerkt in Sint-Niklaas

Op heel wat plaatsen in Sint-Niklaas gaat momenteel de schop in de grond. Onder meer in de Vrouweneekhoekstraat zijn de werkzaamheden volop aan de gang voor de aanleg van een fietsstraat. Het graven van het nieuwe bufferbekken in de Spieveldstraat, is dan weer afgerond.

9 februari