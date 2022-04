Bewoners moeten in garage wonen tijdens verbouwing sociale woning: “Een schande dat mensen op zo'n manier worden geparkeerd”

De Klinge/Sint-Pauwels/MeerdonkDe leefomstandigheden in de huurwoningen in de Rode Hoge Moer in De Klinge laten te wensen over. Dat klaagt oppositiepartij N-VA aan in Sint-Gillis-Waas. “Terwijl hun huizen worden verbouwd, moeten de bewoners wekenlang in onveilige omstandigheden overleven in hun garage”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls.

De grootschalige vernieuwingsoperatie door Woonanker Waas van een vierhonderdtal woningen in Sint-Gillis-Waas en Stekene doet al langer heel wat stof opwaaien. De bewoners blijven in heel wat gevallen in het pand wonen terwijl het wordt verbouwd. Dat is ook nu het geval in de Rode Hoge Moer in De Klinge.

Volledig scherm De bewoners worden tijdens de verbouwing gehuisvest in hun garage. © rv

“De manier waarop er met de bewoners wordt omgegaan, is niet oké”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls van de lokale N-VA-afdeling van Sint-Gillis-Waas. “Er wordt geen alternatief voorzien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De huurders moeten wekenlang overleven in hun garage, en dat in onveilige omstandigheden. Het is een schande dat mensen met gezondheidsproblemen op zo’n manier worden geparkeerd.”

Volledig scherm Koen Daniëls bezocht een aantal huizen die verbouwd worden in de Rode Hoge Moer in De Klinge. © rv

Geen verwarming

Koen Daniëls bezocht zelf een aantal van de woningen in de Rode Hoge Moer. “De zogenaamde kitchenette is een wankel kastje waarop twee losse elektrische kookplaten staan”, stelde hij vast. “De afvoer van de douche loopt in veel van de gevallen gewoon over de vloer. Mensen moeten hun poort openzetten om het water buiten te laten lopen. De verwarming is uitgebroken en mensen verwarmen zich met elektrische bijzetradiatoren. In sommige gevallen is er zelfs geen verwarming. Er was ook beloofd dat de meubels van de bewoners zouden afgedekt worden, maar daar is in een aantal huizen niets van te merken. Bedden van de kinderen liggen vol met bouwpuin en eettafels worden gebruikt door de werklieden om op te staan. Wat we nu zien in De Klinge zagen we eerder ook al tijdens de verbouwingen in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels en in Meerdonk. We trekken al sinds 2020 aan de alarmbel.”

Tevreden met eindresultaat

Voorzitter Chris Lippens van Woonanker Waas heeft begrip voor de klachten van de bewoners. “We beseffen dat het niet gemakkelijk is om te wonen in een huis terwijl het wordt verbouwd”, zegt hij. “Maar we willen de woningen écht beter maken: een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, nieuwe elektriciteit, nieuwe isolatie en soms zelfs een nieuw dak. Dat zoiets als bewoner niet evident is, begrijp ik zeer goed. Het is vaak een stukje kamperen. Zeker als in de huidige omstandigheden de timing en de levering van de materialen niet altijd vlot verloopt. In Meerdonk is de verbouwingsoperatie ondertussen al helemaal afgerond. Ondanks dat er ook daar problemen waren, geeft het overgrote deel van de bewoners aan heel tevreden te zijn met het eindresultaat.”

Volledig scherm Chris Lippens © pkm

Leegstaande huizen

Volgens Koen Daniëls is er een oplossing voor de problematische woonsituatie. “In elke wijk staan er huizen leeg. Breng die eerst in orde en breng er de mensen waarvan de woning wordt verbouwd in onder. Als men gecoördineerd werkt, kan men een huis in één week afwerken.”

Voorzitter Chris Lippens is gewonnen voor het idee, maar kan het niet toepassen. “We renoveren alle huizen in één keer. Helaas hebben we geen 400 vrijstaande woningen om de bewoners in over te plaatsen. Dat zou uiteraard een droom zijn. in elke wijk waar er verbouwd wordt hebben we wel telkens een antenne waar inwoners elke woensdag en vrijdag terechtkunnen met vragen, opmerkingen of klachten.”

