Bewoners gehuisvest in garage tijdens verbouwing sociale woning: “Een schande dat mensen op zo'n manier worden geparkeerd”

De grootschalige vernieuwingsoperatie door Woonanker Waas van een vierhonderdtal woningen in Sint-Gillis-Waas en Stekene doet al langer heel wat stof opwaaien . De bewoners blijven in heel wat gevallen in het pand wonen terwijl het wordt verbouwd. Dat is ook nu het geval in de Rode Hoge Moer in De Klinge.

Koen Daniëls bezocht zelf een aantal van de woningen in de Rode Hoge Moer. “De zogenaamde kitchenette is een wankel kastje waarop twee losse elektrische kookplaten staan”, stelde hij vast. “De afvoer van de douche loopt in veel van de gevallen gewoon over de vloer. Mensen moeten hun poort openzetten om het water buiten te laten lopen. De verwarming is uitgebroken en mensen verwarmen zich met elektrische bijzetradiatoren. In sommige gevallen is er zelfs geen verwarming. Er was ook beloofd dat de meubels van de bewoners zouden afgedekt worden, maar daar is in een aantal huizen niets van te merken. Bedden van de kinderen liggen vol met bouwpuin en eettafels worden gebruikt door de werklieden om op te staan. Wat we nu zien in De Klinge zagen we eerder ook al tijdens de verbouwingen in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels en in Meerdonk. We trekken al sinds 2020 aan de alarmbel.”