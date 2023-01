Bestuurder lichtgewond na klap tegen geparkeerde auto

Sint-Gillis-Waas Ik ga op reis en neem mee... een hotel, inclusief personeel: “Geen balies of vliegst­ress, je vakantie begint zodra je aan boord stapt”

Kiezen we dit jaar voor een mobilhome? Eerder een cruise? Of toch maar een hotel? Of... hoeft kiezen misschien niet? Want de nieuwe formule ‘The Rotel’ van B&B Fruithof Tack in Sint-Gillis-Waas combineert gewoon alle voorgenoemde opties. Een ‘landcruise’ is nog de beste manier om het geheel te beschrijven. “En het personeel onderweg, dat zijn wij zelf!” Tijd om zelf ook even aan boord te gaan.

