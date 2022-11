Bestuurder en twee kinderen van 3 en 5 jaar gekneld nadat bestelwagen inrijdt op vrachtwagen: “Klein mirakel dat ze hier nog levend zijn uit gehaald”

Het ongeval gebeurde om 7.45 uur in de Aststraat in Sint-Gillis-Waas. Een vader was met zijn twee kinderen van 3 en 5 jaar vermoedelijk op weg naar de opvang of school. De twee kinderen zaten in een zitje naast de bestuurder van de bestelwagen. Hij reed zonder remmen in op een vrachtwagen die op de rijbaan stil stond om onderdelen van een stelling te lossen. De vrachtwagen had de vier richtingaanwijzers aan maar de bestuurder van de bestelwagen had dit wellicht te laat opgemerkt. De klap was bijzonder zwaar.