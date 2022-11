Bestuurder en twee kinderen gekneld nadat bestelwagen inrijdt op vrachtwagen

De vrachtwagen stond stil op de rijbaan met de vier richtingaanwijzers voor het laden of lossen van stellingmateriaal. De bestuurder van de bestelwagen had dit wellicht te laat opgemerkt en reed op de achterkant van de vrachtwagen. De klap was bijzonder zwaar. In de bestuurderscabine van de bestelwagen zaten een vader en zijn twee jonge kinderen gekneld. De brandweer kon intussen de vader al bevrijden en is nog bezig met de kinderen. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn.