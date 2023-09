Beeldjes en geld gestolen tijdens inbraak in huis

Na reeks aanvallen van hoornaars: zijn de insecten agressie­ver tijdens nazomer? “Hoe groter de populatie, hoe meer risico”

Op één dag belandde zowel in Sint-Niklaas als Hamme iemand in het ziekenhuis na een aanval van hoornaars. De dieren, zowel de Aziatische als Europese variant, lijken niet meer weg te denken uit onze natuur. Moeten we deze periode extra waakzaam zijn? Zijn de hoornaars agressiever dan op andere momenten in het jaar? Wespenbestrijder Kevin Verbeek legt uit.