Basisscholen sporten en verkopen speelgoed voor het goede doel

Sint-Niklaas Aram ziet als eerste Wase baby levens­licht in 2023

In het VITAZ-ziekenhuis in Sint-Niklaas kwam de kleine Aram om 6.29 uur als eerste Wase nieuwjaarsbaby van 2023 ter wereld. Trotse ouders zijn Masis Khachaturyan en Stepanyan Ruzanna, een koppel met Armeense roots dat in Sint-Niklaas woont.

1 januari