Bar Axl en kapsalon Knip & Pint openen de deuren na verbouwing: “Blij dat we eindelijk kunnen tonen wat we kunnen”

Sint-Gillis-WaasBar Axl is de naam van de gloednieuwe horecazaak van Steven Tack (31) en Lynn de Kimpe (31) op het Burgemeester De Meyplein in Sint-Gillis-Waas. De trendy cocktailbar komt in de plaats van brasserie 7’nivoo. Ook het kapsalon Knip & Pint vooraan het gebouw werd volledig vernieuwd.

Met een stijlvol en trendy interieur moet Bar Axl niet onderdoen voor een hippe cocktailbar in een grootstad. “We hebben er bijzonder hard aan gewerkt”, zijn Steven en Lynn trots op het resultaat. “In maart van dit jaar besloten we om te stoppen met onze toenmalige brasserie 7’nivoo. We waren de warme keuken beu, en besloten het roer om te gooien. Op zes weken tijd hebben we heel de zaak verbouwd. En dat bijna dag én nacht.”

Op 10 juni opende Bar Axl de deuren. De nieuwe horecazaak mikt met een aanbod aan hippe dranken, wijnen, cocktails en tapas op een breed publiek. Toch zijn het vooral jongeren die al meteen de weg vinden naar de horecazaak. “Cocktails vallen bij de jeugd bijzonder in de smaak”, ondervindt Steven. “Bar Axl is elke vrijdag en zaterdag open vanaf 19 uur. Een bewuste keuze, aangezien ik de horecazaak combineer met een voltijdse job. Leuk is ook dat we ons eigen gezin verweven hebben in de naam van de bar. Axl is ons zoontje van drie.”

Samen met de horecazaak kreeg ook het kapsalon Knip & Pint van Lynn, dat in hetzelfde gebouw zit, een totale make-over. Het kapsalon verhuisde naar de voorkant van het pand, waar vroeger de brasserie zat. De klanten van Bar Axl lopen telkens via een gang naast het salon naar de horecazaak, die samen met een grote pooltafel achterin het gebouw zit. “Het kapsalon is al jarenlang mijn grote droom”, vertelt Lynn. “Ik ben enorm blij dat ik altijd mijn passie blijven volgen heb. We hebben het kapsalon naar de straatkant verhuis om beter zichtbaar te zijn. Het salon oogt nu lichter, stijlvoller en mooier dan ooit. Ik ben er bijzonder fier op. We zijn blij dat we na een helse periode van verbouwingen eindelijk kunnen tonen wat we kunnen met Bar Axl en Knip & Pint.”

