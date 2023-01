Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Sint-Gillis-Waas nog geld kan afhalen

Sint-Niklaas Vier nieuwe boekenruil­kast­jes in de stad: “Als het een groot succes wordt, komen er misschien nog meer”

Politieke partij Groen heeft op vier locaties in de stad boekenruilkastjes geplaatst. De bibliotheekjes, waar iedereen vrij een boek kan nemen in ruil voor een ander, zijn te vinden in de Godschalkstraat, Klaprozenstraat, Begijnenstraat en op Vijfstraten.

2 januari