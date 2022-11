Ballon landt in woonwijk: “Gebeurt wel vaker om ballon niet nat in de zak te moeten steken”

Heel wat buurtbewoners kwamen zondag rond 16 uur de straat op om de landing van een ballon vlak voor hun deur mee te maken. Een piloot had hun straat uitgekozen om zijn mand neer te zetten. Het ging naar alle waarschijnlijkheid niet om een noodlanding, maar om een bewuste keuze van de piloot. In het najaar kiezen ballonvaarders wel eens vaker voor een zo droog mogelijke landingsplek, omdat ze willen vermijden om hun ballon aan het einde van het seizoen nat in de zak te moeten steken. “Als de crew met de wagen vlakbij is, dan is de ballon ook zeer snel opgeruimd”, klinkt het in ballonmiddens.