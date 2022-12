ASSISEN. Ex-partner wurgt Isabelle (40) na discussie over kinderen: ze lachte hem uit in zijn gezicht, en zijn stoppen sloegen door

Sint-Gillis-Waas/GentOp 23 april 2020 stond ex-verpleger B.D. (47) gelaten de politie op te wachten, toen die arriveerde in het Herdershof in Sint-Pauwels. Kalm zei hij de agenten dat ze hun werk moesten doen. De man had daar minuten voordien, na een jarenlange en bittere ruzie over de kinderen, zijn ex-partner Isabelle Meeús (40) gewurgd, terwijl zijn moeder in de kamer ernaast zat. B.D. moet zich vanaf maandag verantwoorden voor zijn daden in het Gentse hof van assisen. Een reconstructie van een fatale middag op een bankje.