Expert waarschuwt voor gevaren van koud water na dodelijke zwempartij in Waasmun­ster: “Kan zelfs de beste zwemmers overkomen”

In Waasmunster is afgelopen weekend een twintiger overleden na een nachtelijke zwempartij in de Hamputten. De jongeman kwam wellicht om het leven na een thermoshock toen hij in het diepere, veel koudere water terechtkwam. Wat is zo’n thermische shock of ‘cold shock’? Hoe kan het leiden tot een overlijden en hoe voorkom je dat? Inspanningsfysioloog en professor Romain Meeusen (Vrije Universiteit Brussel) legt uit.