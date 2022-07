Appartement doorzocht in Kronenhoekstraat

Sint-Niklaas Rookontwik­ke­ling in flat door vergeten kookpot

De brandweer van de post Sint-Niklaas werd zaterdagnamiddag om iets voor half vier opgeroepen voor een zware rookontwikkeling in een appartement op de vierde verdieping van een flatgebouw aan het Reynaertpark in Sint-Niklaas. Die bleek afkomstig van een kookpot die op het fornuis was blijven staan.

10 juli