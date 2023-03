Anna en Ton uit Terhole vieren 65ste huwelijksdag: ‘Hij was een flinke sportieve jongen’

Ton en Anna zijn geboren en getogen in Den Haag. Als tieners ontmoetten ze elkaar in het zwembad. Ton was een verdienstelijk waterpolospeler en wedstrijdzwemmer. Anna kwam geregeld baantjes trekken. Ton viel haar direct op. ,,Een flinke sportieve jongen. Hij is nog jeugdkampioen borstcrawl van Zuid- Holland geweest. Die moest ik aan de haak zien te slaan.”

De liefde was wederzijds. De tortelduifjes stapten in het huwelijksbootje en namen hun intrek in een portiekwoning in Den Haag. Ton was werkzaam als instrumentenmaker in de scheepvaart en vliegtuigbouw. Anna ging aan de slag als verkoopster in een kledingzaak. Uit het huwelijk werden twee dochters geboren.

Kras en ingeburgerd

Het gezin heeft inmiddels enkele verhuizingen achter de rug. Na Den Haag trokken ze achtereenvolgens naar Scheveningen, Hellevoetsluis en Delft. Twaalf jaar geleden streken ze in Terhole neer. Daar woonde een van hun dochters. De krasse oudjes zijn in het dorp goed ingeburgerd. Voor de kaartmiddag bij de KBO en een hapje eten op het maandelijkse bijeenkomst Terhole Tafelt zetten ze alles opzij.

,,Verder komen we echt tijd tekort", vertelt Ton. ,,Onze tuin met de nodige fruitbomen, planten en struiken vergt veel onderhoud. Daar genieten we van. Achter in de tuin is het zeker bij lekker weer goed toeven. Je ziet de koeien grazen in het aanpalende weiland en de kippen van de buren scharrelen er rond. ‘s Avonds maak ik dan een kampvuurtje en trekken we een flesje wijn open. Wat wil een mens nog meer.”