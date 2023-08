Amazone Milou Anthonisse laat alle ellende achter zich met twee zeges in Clinge

Langver­wach­te bewakingscamera’s aan tramtermi­nus worden in september geplaatst

De park & ride aan de tramterminus in Melsele was in het verleden meermaals het geliefkoosd actieterrein van dieven en vandalen. Vijf jaar geleden al beloofde De Lijn camera’s te plaatsen en nu is het eindelijk zover.