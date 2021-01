Acteur Peter Thyssen revalideert na twee weken ziekenhuis door Covid-19: “Virus heeft een serieus oorlogje gevoerd in mijn lijf”

Sint-Pauwels “Dit geeft een boost, alsof er eindelijk écht beterschap komt”: zwaar getroffen woonzorg­cen­trum Sint-Jo­zef start als eerste in Waasland met vaccineren

6 januari Als eerste in het Waasland start woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels donderdag met het vaccineren van de bewoners. 205 vaccins liggen klaar, voor de bewoners van het rusthuis en de serviceflats. Sint-Jozef maakte een gitzwarte lente mee, met een grote corona-uitbraak nog vóór de lockdown in maart, met in totaal dertig overlijdens.