Aanhangwagen vol stro in lichterlaaie op veld in Shondstraat

Omstreeks 19 uur vatte een aanhangwagen met stro plots vuur op een veld in de Shondstraat. Een landbouwer was er met een machine balen hooi op een aanhangwagen aan het laden toen er plots brand ontstond. Het vuur greep door het kurkdroge stro ontzettend snel om zich heen. De landbouwer kon maar net op tijd de aanhangwagen loskoppelen van zijn tractor. Hij liep daarbij lichte brandwonden op en werd ter plaatse verzorgd door een opgeroepen ziekenwagen. De brand verspreidde zich daarna snel over het veld dat voor ongeveer de heft vuur vatte. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De aanhangwagen was reddeloos verloren en liet men gecontroleerd uitbranden. Uiteindelijk moest er nog zo’n anderhalf uur nageblust worden. Gedurende die tijd was de Shondstraat afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. Een technisch defect licht vermoedelijk aan de oorzaak van de brand. De brand ging gepaard met een rookpluim die kilometers ver in de omtrek te zien was. Ook in Vrasene ging vandaag al een landbouwmachine in vlammen op bij het persen van strobalen.