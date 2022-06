60-jarigen vieren samen feest: “Gezellig samenzijn, lekker eten én dansen”

Sint-Niklaas Brug N41 over E17 wordt vanaf maandag hersteld: verkeer blijft mogelijk

Vanaf komende maandag 20 juni worden er werkzaamheden uitgevoerd op de brug van de N41 over de E17 in Sint-Niklaas. Die zullen in totaal twee tot drie weken duren. Het verkeer kan nog steeds voorbij, en ook alle op- en afritten blijven open.

16 juni