35-jarige Oekraïner die zich urenlang verschanste in flat aangehouden voor geweld en bedreigingen

Brouwerij The Musketeers brengt Troubadour Zestra op de markt: “Voor het eerst smaakvolle alcohol­vrije optie”

Brouwerij The Musketeers heeft een nieuw bier uitgebracht: Troubadour Zestra. “Het is een gedurfde creatie”, klinkt het. “Het is namelijk alcoholvrij maar dankzij het rijke smaakprofiel behoudt het bier zijn karakter.”