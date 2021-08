Ze is vertrokken! Zara (19) wil jongste vrouwelijke piloot ooit worden die solo rond de wereld vliegt: “Nerveus maar enorm blij te kunnen vertrekken”

Kortrijk

Zara vertrok niet toevallig vanuit Wevelgem. Ze is geboren in Kortrijk, haar moeder is afkomstig uit Kortrijk en haar oma woont er nog altijd. “Ik kan het amper geloven dat ze dit gaat doen”, stamelde oma Anne De Smet Vlieghe. “Ik had nooit gedacht dat ze dit zou kunnen bereiken. Maar kijk, dit is toch iets heel speciaal. Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ze vertrok.” Ook voor mama Beatrice De Smet was het een emotioneel moment. “Ze droomde hier al zo lang van, maar door Covid vielen haar plannen in het water”, vertelt ze. “Vandaag is het dan toch zover. We wonen dan wel in Sint-Genesius-Rode, maar Zara heeft van hieruit al van in de maxicosi mee gevlogen met vliegtuigjes. Zowel mijn man als ik zijn piloten en ze heeft het dus van ons meegekregen. Natuurlijk sta ik hier ook met een bang hartje, maar de voorbereidingen zijn piekfijn in orde verlopen. We staan ook heel vaak in contact met elkaar via een satelliettelefoon en haar locatie kan op elk moment getraceerd worden.”