WTC De Hoek trekt nieuw seizoen op gang met nieuwe outfit

Brussel RESTOTIP. Dineren bij La Canne en Ville 2.0: verfijnd én vegeta­risch

Kevin Lejeune nestelt zich met zijn eensterrenzaak La Canne en Ville beetje bij beetje bij de gastronomische crème de la crème van de hoofdstad. Om zijn ambities kracht bij te zetten verhuisde de voormalige Young Chef of the Year naar de Louizalaan, waar Lejeune in een comfortabelere setting kan werken aan zijn hedendaagse gerechten.

20 mei