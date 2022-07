Woning brandt volledig uit, brandweerman loopt hitteslag op

Het vuur brak dinsdagavond uit in een woning in de Lindestraat op de eerste verdieping of zolderverdieping waar een jong koppel woont. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen al door het dak en door de ramen op de eerste verdieping”, vertelt kapitein Lieven Neukermans van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Op dat moment was er ook al sprake van een overslag naar een aanpalende woning, al hebben we die grotendeels kunnen vrijwaren van de vlammen. Bij de getroffen woning raakten de eerste verdieping en de zolderverdieping zeer zwaar beschadigd. Op het gelijkvloers is er sprake van water- en rookschade.” De bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie.