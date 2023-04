WEER. Zware regen en bewolking in Sint-Genesius-Rode vanochtend

Zondag brengt ‘KF Eendracht Maakt Macht’ themacon­cert High Tea

Op zondag 23 april brengt KF Eendracht Maakt Macht uit Lot een themaconcert ‘High Tea’ om 15 uur. De afternoon tea of de high tea is een eeuwenoude traditie in het Britse Koninkrijk. Het gezelschap wil die sfeer dan ook creëren in de Gemeentelijke Feestzaal van Beersel.