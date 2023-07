WEER. Stralend zonnig weer in Sint-Genesius-Rode vandaag

Protestac­tie aan hoofdzetel Engie verandert buurt in strand

Sinds woensdagavond bezetten de actievoerders van ‘Code-Rood’ de site in Flémalle, waar Engie een nieuwe gascentrale plant te bouwen. Donderdag was er ook een protestactie voor het hoofdkantoor in Brussel. Om de hoge dividenden aan te kaarten, werd letterlijk een strand aangelegd voor het gebouw.