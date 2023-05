WEER. Overwegend bewolkt weer in Sint-Genesius-Rode vanochtend

Vierde award voor Ghost in a Bottle: rum Solera °1 in de prijzen

Voor de vierde keer in vijf jaar tijd mag Ludwig Lampaert van Ghost in a Bottle uit Hoeilaart juichen. Nadat hij in 2018, 2019 en 2021 al in de prijzen viel met zijn alcoholische dranken, is het nu opnieuw prijs. Zijn rum Solera °1 werd op de World Rum Awards in Londen verkozen tot winnaar in de categorie ‘Column Still’.