WEER. Helder weer in Sint-Genesius-Rode vanochtend

Tweede editie Brussels Urban Sessions komt in juli naar Josaphat­park

De tweede editie van de Brussels Urban Sessions vindt plaats van 6 tot 9 juli in Schaarbeek. Bezoekers kunnen er genieten van urban sports zoals BMX, skaten en parkour. De BMX-werelbekercompetitie in het Schaarbeekse Josaphatpark maakt deel uit van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.