WEER. Helder in Sint-Genesius-Rode vanochtend

Politie pakt man (26) op met 17 zakjes cocaïne en 35 geneesmid­de­len op zak

De politiezone Brussel Noord kon in de nacht van 20 op 21 mei een verdachte oppakken die in het bezit was van cocaïne, cannabis en geneesmiddelen van het type Tramadol en Lyrica. De man zal zich moeten verantwoorden in de rechtbank.