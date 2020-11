Villa in achtertuin van Wilmès wordt lockdowndancing: illegale fuiven met tot honderd gasten

Sint-Genesius-Rode Eén vervoersbe­wijs voor bus en trein van en naar Brussel: Sint-Genesius-Ro­de behoort tot Jump+-ge­bied

9 november Rodenaren kunnen vanaf volgend jaar met één ticket zowel de trein als de bus nemen naar de hoofdstad. Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode is al jaren vragende partij voor het zogenaamde ‘Jump+’-systeem dat in Brussel en Wallonië al langer bestaat. Vorig jaar nog keurde de gemeenteraad een motie goed met de vraag om het Jump+-ticket ook in de gemeente beschikbaar te maken. En nu is Jump+ aangekondigd voor februari 2021. Heel wat andere gemeenten in de Vlaams Rand zullen er ook gebruik van kunnen maken. Met één ticket kunnen mensen gebruik maken van de bussen van De Lijn, MIVB en TEC en de treinen van de NMBS van en naar Brussel. Een ticket zal 3 euro kosten. Mensen kunnen ook een abonnement kopen of een tienrittenkaart. Het Jump+ ticket zal ook gelden voor wie in het station van De Hoek de trein neemt.