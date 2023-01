Urban Run Karavaan trekt dit jaar naar De Hoek

Liefhebbers van de Urban Run in Sint-Genesius-Rode blokkeren best al vrijdag 10 maart in de agenda. “Omdat we jullie graag eens willen meenemen naar een minder gekend stukje van onze gemeente verhuizen we met onze Urban Run karavaan naar De Hoek”, laat de gemeente Sint-Genesius-Rode weten. “We sleutelden een volledig nieuw parcours in elkaar met als startplaats de school Vredelaan.” Het startschot wordt gegeven om 20 uur. Tijdens de activiteit wordt er gelopen of gewandeld langs en door tal van nieuwe en historische gebouwen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om de gemeente op een unieke manier te ontdekken. Het sportevenement is geschikt voor zowel de geoefende als iets minder geoefende lopers en wandelaars en dit zowel voor jong als oud. De gemeente voorziet een grote beveiligde fietsenstalling en hoopt dan ook dat de deelnemers vooral met de fiets komen. Deelnemen kost 8 euro via voorinschrijving en 10 euro ter plaatse.