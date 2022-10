Televisiekok betrokken bij afranseling feestgangers: “Ze profiteren van zijn bekendheid”

Gabsi maakte vooral in het Franstalige landsgedeelte en in Frankrijk naam toen hij in 2020 de halve finale haalde in het elfde seizoen van ‘Top Chef’, een uitzending op RTL-TVI en de Franse zender M6. In september van datzelfde jaar was de jongeman aanwezig op een lockdownfeestje in Sint-Genesius-Rode. Toen hij merkte dat er een tas met spullen van hem verdwenen was vertrok hij witheet van woede. Enige tijd later keerde hij terug in het gezelschap van enkele vrienden. “Hij heeft er twee mensen aangesproken die op een wagen aan het wachten waren”, zei het parket. “Daar is ruzie ontstaan, waarna die twee mensen in elkaar zijn geslagen. Eén van hen zou daarbij bewusteloos geslagen zijn en een kaakbreuk hebben opgelopen.”