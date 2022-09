Straten afgesloten door bouw spoorwegbruggen

Brussel Topman Avrox, die Belgische staat zou opgelicht hebben met mondmas­kers, vraagt vrijlating

Laurent Hericord, de baas van het Luxemburgse bedrijf Avrox, is maandagnamiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen. De man werd vorige week opnieuw opgepakt omdat hij een van zijn voorwaarden zou hebben geschonden en omdat hij mogelijk betrokken is bij nieuwe feiten van valsheid in geschrifte. Zijn advocaat, meester Laurent Kennes, heeft om de vrijlating van zijn cliënt gevraagd, maar maandagavond was de beslissing van de raadkamer nog niet bekend.

