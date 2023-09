Belgian Beer World opent zaterdag de deuren voor het grote publiek: “Ode aan het Belgische goud”

Bierliefhebbers kunnen vanaf zaterdag terecht in Belgian Beer World, een ode aan de Belgische biercultuur in de Brusselse Beurs. Dat de grote hal in het iconische gebouw wordt opengesteld voor het grote publiek, is ook een primeur. “Op termijn hopen we zo’n 600.000 bezoekers per jaar te mogen ontvangen, evenveel als het Atomium.”