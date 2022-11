Straatverlichting wordt gedoofd vanaf 4 december

Brussel Brussels Gewest presen­teert nieuw actieplan voor een nettere hoofdstad

10 november werd de nieuwe clean.brussels-strategie goedgekeurd. Dinsdag gaf bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) een woordje uitleg over het nieuwe actieplan. Ter gelegenheid werden op het Heilig-Kruisplein transparent kubussen neergepoot met “daarin wat de Brusselaars niet meer in onze straten willen zien: zwerfvuil, sluikstort, afval, blikjes en sigarettenpeuken die achteloos in de openbare ruimte worden achtergelaten.”

