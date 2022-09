Spiegeltent keert terug tijdens jaarmarkt in Sint-Genesius-Rode

Op zaterdag 24 september is er opnieuw jaarmarkt in Sint-Genesius-Rode In Ons Parochiehuis is er een tweedehandsboekenbeurs van het Davidsfonds, op de Kerkstraat is er een rommelmarkt en Het Kinderuur speelt een nieuwe voorstelling aan de Zandgroeve. Lokale verenigingen als K-Creation, turngroep KSGT en de linedancers van Tahtanka treden op. Maar er zijn ook dweilorkestjes, een sneltekenaar, een ballonplooier en zelfs ‘Circus à la carte’ zodat er voortdurend animatie is. De spiegeltent die vorig jaar werd opgetrokken keert terug en staat dit keer op de Gemeentehuislaan. Overdag vinden er optredens plaats en ‘s avonds gaat er een fuif door.