Rodenaar Manu (26) mocht nieuwe plaat van Urbanus producen: “Als zo'n groot artiest je vraagt moet je niet twijfelen”

Sint-Genesius-RodeEen nieuwe mijlpaal in de carrière van Rodenaar Manu Huylebroeck (26). De muzikant producete samen met Jan Van Eycken van De Kreuners de nieuwe plaat van Urbanus. De komiek uit Tollembeek trok eerder dit jaar naar de Meent in Alsemberg om Manu aan het werk te zien tijdens zijn Clouseau-tribute en dat maakte indruk. “Het voelde eerst wat vreemd om mijn mening te geven over zijn songs”, bekent Manu.

Manu is al even ingeburgerd in het muziekwereldje. Hij gaat op tournee met Rick De Leeuw, speelde mee met De Kreuners en staat op het podium met zijn goede vriend Mathias Vergels. Maar een plaat producen stond nog niet op zijn cv. Dankzij Urbanus mag hij ook dat nu afvinken. “Ik ben bevriend met Lisa, de dochter van Urbain. Tijdens de lockdown gingen we vaak samen fietsen. Ook Jan Van Eycken kwam mee. En zo belandden we aan het einde van zo’n ritje samen in de tuin om wat na te praten. Zo kwamen we met elkaar in contact. Het is pas later dat hij me vroeg om samen met Jan zijn nieuwe plaat te producen. Ik had net ‘Iedereen Clouseau’ achter de rug. Tijdens die show speelde ik allemaal nummers van Clouseau. Urbain is komen kijken en in een interview gaf hij zelfs mee dat hij dat het beste optreden vond dat hij dat jaar gezien had. Een beter compliment kan je niet krijgen. (lacht). Dat trok hem misschien over de streep om mij te vragen. Ik geef toe dat ik verrast was maar zo een kans wilde ik niet laten liggen.”

Volledig scherm Manu Huylebroeck dook met Urbanus de studio in om samen met Jan Van Eycken zijn nieuwe plaat 'In Roer en Rep' te producen. © rv

Manu ging samen met Jan Van Eycken aan de slag om van de demo’s die Urbanus tot een plaat wilde smeden echte songs te maken. “Als producer wil je er voor zorgen dat die liedjes goed opgenomen kunnen worden. Dus zoek je muzikanten bij elkaar en duik je samen in de studio om het beste resultaat te bekomen. Samen met Jan speel ik gitaar op de plaat maar ook Dirk Jans, vaste drummer van De Mens, doet mee. Het was eerst natuurlijk voor mij wat raar om mijn mening te geven over zijn werk. Want als jonge gast zeggen dat je dit of dat wat minder goed vindt tegen iemand die al zo lang in het vak zit… De voorbije jaren hebben ook Jean Blaute en De Fanfaar met hem platen gemaakt. Dat zijn toppers in hun vak. Ik kom naast hen nog maar net piepen. Maar Urbanus stond voor alles open. Ik heb er echt van genoten om met hem en de rest van de ploeg samen te werken. We hebben er maanden lang hard aan gewerkt.”

Urbanus is intussen een zeventiger en staat stilaan een halve eeuw op de planken. Toch zit er duidelijk nog geen sleet op zijn populariteit. Dat merkte ook Manu. “Urbain is toch een levende legende”, zegt hij. “Ik heb al gewerkt met heel wat bekende artiesten. Als ik daarover andere mensen wat vertel dan vinden ze dat cool. Maar nu ik vertel dat ik een plaat van Urbanus geproducet heb dan zijn er velen echt onder de indruk. Het zegt wat over de artiest die Urbain is. Zelfs de kleinkinderen van Jan Van Eycken waren zo enthousiast toen ze hoorden dat hij met Urbanus zou samen werken. Dus zelfs de allerjongste generatie is mee met de muziek en de humor van Urbanus.”

Manu heeft intussen de handen vol in de muziekwereld. Hij is vennoot in een boekingskantoor waar hij zich onder andere over de nieuwe theatershow van Otto-Jan Ham ontfermt, met Mathias Vergels treedt hij ook nog op en binnenkort trekt hij rond met Guy Swinnen en Isabelle A. “Muziek is mijn leven en die ervaring als producter smaakt echt wel naar meer”, zegt Manu. “Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Het is leuk dat ik er overal in rol. Van het ene komt het ander. Dat maakt het spannend ook.”

Wie het resultaat wil horen kan de nieuwe plaat van Urbanus kopen op www.urbanuswebshop.be.

