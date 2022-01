Papa Sam (49) kan maandag eindelijk Zara Rutherford (19) in de armen sluiten na langste solovlucht: “Verrast door haar plannen? Ze zat al op haar 8ste achter de stuurknuppel”

Knokke-Heist Arno (29) vertrok al liftend vanuit Brussel... Zes jaar later zeilt hij vanuit Australië terug naar ons land: “Alles wat kon mislopen, is gebeurd. Maar wát een avontuur”

Na wellicht wel hét avontuur van zijn leven is Arno Meyns (29) uit Knokke-Heist terug thuis. In 2015 vertrok hij al liftend vanuit Brussel naar... eindbestemming onbekend. Via de Alpen en Canada belandde hij in Nieuw-Zeeland en Australië, waar hij 11 maanden geleden aan een zeiltocht naar huis begon. Met meestal ook alleen zijn hond Freeda aan boord. “Ik heb momenten gehad waarop ik dacht dat mijn schip verloren was, maar telkens vond ik een manier om het varende te houden.”

