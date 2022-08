Overdekte stalling moet pendelaars overtuigen om de fiets naar het station te nemen

Op woensdag 31 augustus is het zo ver. In totaal kunnen er tweehonderd fietsen gestald worden. Opvallend: ook steps mogen er geparkeerd worden maar bromfietsers of scooters moeten dan weer elders een plek vinden. De fietsenstalling wordt bewaakt met camera’s en er is een toegangscontrole voorzien. Het schepencollege hoopt zo meer mensen op de fiets te krijgen. Want de voorbije jaren werden er heel wat fietsen gestolen aan het station. Daarom kiezen veel pendelaars gewoon voor de wagen om de trein te nemen in Rode. Een extra troef is ook dat de fietsenstalling gratis is. Er werd 350.000 euro geïnvesteerd in het gebouw dat later wel nog ontmanteld kan worden en elders een andere bestemming kan krijgen.