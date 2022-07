Onverbeterlijke auto-inbreker opnieuw veroordeeld: “Dagvaarding op zak tijdens rooftocht”

De man werd op 13 april opgepakt in Sint-Genesius-Rode nadat buurtbewoners naar de politie hadden gebeld omdat hij aan de deuren van verschillende geparkeerde wagens had staan morrelen. Toen de agenten hem fouilleerden, bleek hij verschillende gsm’s en kabels bij te hebben. Die had hij naar eigen zeggen gestolen uit geparkeerde wagens, al wist hij niet meer precies te zeggen waar en wanneer. De man had ook twee schroevendraaiers op zak, en een dagvaarding voor de Franstalige correctionele rechtbank. Die had hij enkele uren eerder gekregen in een andere politiezone, waar hij ook op heterdaad was betrapt bij gelijkaardige feiten. De man was bovendien in februari nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, eveneens voor inbraken in voertuigen. Volgens de verdediging leefde de man, die geen geldige verblijfsdocumenten heeft, op straat en zag hij geen andere manier om in zijn levensonderhoud te voorzien dan diefstallen te plegen. De rechtbank zag daarin geen reden om mild te zijn en legde de man een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden op.