Michaël Van Droogenbroeck geeft investeringsadvies in GC De Boesdaalhoeve

Molenbeek Beer­schot-aan­hang over de schreef in Brussel, CEO Pro League reageert: “Oliedom”

Supporters van voetbalclub Beerschot hebben zich zaterdagavond opnieuw misdragen. Op een bepaald moment scandeerde een deel van het uitvak: “Dat is een vak vol makakken” richting het vak van de RWDM-fans. De kans is groot dat de spreekkoren tot een sanctie zullen leiden. “Oliedom”, veroordeelde Lorin Parys, CEO van de Pro League de gezangen alvast. Het is bovendien niet het eerste incident met supporters van Beerschot.

9 oktober