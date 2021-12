Meer dan 18 jaar lang vergreep campingconciërge zich aan jonge meisjes. Nu wacht hem minstens 12 jaar in de gevangenis. “Ik was verliefd en gaf hen de aandacht waarnaar ze hunkerden”

sint-pieters-leeuw, hoeilaart, Gooik, vilvoorde, londerzeel Van griezelen in het duister tot kerstshop­pen of schaatsen: dit zijn de weekend­tips voor de Brusselse rand en het Pajotten­land

Met de eindejaarsfeesten in aantocht staan er tal van gezellige activiteiten op het programma voor het weekend van 18 en 19 december. Kerstmarktjes, shoppingweekends om die schitterende outfit nog in te kopen of kerstcadeautjes in te slaan, schaatsbanen en zelfs een griezeltocht met Dimitri Leue kan je weekend opluisteren. Geen reden om in die luie zetel te blijven zitten. Trakteer jezelf maar op een warme chocolademelk en een fleecedekentje ná de activiteiten.

17 december