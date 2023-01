Man riskeert dertig maanden cel voor poging tot inbraak: babyfoon verraadt hem

In de nacht van 22 op 23 februari 2022 had de man geprobeerd om in te breken in een gebouw in Sint-Genesius-Rode. Dat was onderverdeeld in twee woningen. De dief probeerde in beide woningen binnen te dringen. Bij de tweede sloeg hij een raam in. Zo kreeg hij toegang tot de kinderkamer, waar op dat moment een baby lag te slapen. De ouders van het kind werden gewekt door het lawaai dat ze via de babyfoon hoorden, en kwamen meteen poolshoogte nemen.