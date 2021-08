KIJK LIVE. Zara (19) vliegt vanaf vandaag als jongste pilote ooit solo de wereld rond, over 52 landen: “Onderweg meisjes warm maken voor de luchtvaart”

Wevelgem / Sint-Genesius-RodeOngetwijfeld met vlinders in de buik stijgt de Belgisch-Britse Zara Rutherford (19) uit Sint-Genesius-Rode vandaag op vanop het vliegveld in Wevelgem. Ze waagt zich aan een solovlucht rond de wereld en steekt twee keer de evenaar over, goed voor 51.000 kilometer. Als ze slaagt in haar opzet, vestigt ze een nieuw wereldrecord. “Een goed ontbijt en een stevig avondmaal, maar de middaglunch sla ik telkens over”, vertelt de goed voorbereide jongedame.

Zara Rutherford (19) kreeg de liefde voor vliegen met de paplepel mee. Haar Britse vader en Vlaamse moeder zijn beiden piloten. “Ik groeide letterlijk op tussen de vliegtuigen”, vertelt ze. Zara woonde tot haar veertiende in België. Daarna trok ze naar een Britse school in Winchester, waar ze haar brevet als piloot behaalde. Ze heeft er al altijd van gedroomd om een reis rond de wereld te maken. “Het is pas na wat opzoekingswerk dat ik erachter kwam dat ik zo een wereldrecord zou kunnen vestigen.” De jongste vrouw die ooit een ‘wereldsolovlucht’ deed, was de Amerikaanse Shaesta Waiz. Zij vestigde het record in 2017, toen ze dertig jaar was. Zara zou dat leeftijdsrecord dus verpulveren, met haar 19 lentes.

De Shark Ultralight is een zeer licht en supersnel sportvliegtuigje.

Sportvliegtuigje

Voor haar solovlucht vertrouwt Zara op de Shark Ultralight, een ultralicht sportvliegtuigje. Het heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. “Het vliegtuig is enorm snel, kan lange afstanden leggen tot 3.500 kilometer en is erg veilig”, vertelt Zara. “Ik krijg dit vliegtuig speciaal voor deze recordpoging in bruikleen, daar ben ik Shark enorm dankbaar voor.” Om de lange afstand te kunnen overbruggen werd een stoel verwijderd en een extra benzinetank toegevoegd in het vliegtuigje. Zara bereidde zich ook voor op problemen die ze onderweg kan krijgen.

Quote Het wordt sowieso een ongeloof­lijk avontuur. Ik neem in totaal negentien rustdagen en kijk enorm uit naar het contact met de verschil­len­de culturen

“Ik heb de afgelopen maanden verschillende veiligheidstrainingen gevolgd. Zo weet ik wat je moet doen om veilig uit een vliegtuig te geraken dat in zee is terechtgekomen. Maar ik ga ervan uit dat alles goed komt. Het wordt sowieso een ongelooflijk avontuur. Ik neem in totaal negentien rustdagen en kijk enorm uit naar het contact met de verschillende culturen. Het is ook de bedoeling dat ik lokale scholen bezoek. Daar wil ik jonge meisjes aanmoedigen om kennis te maken met de luchtvaart. Ik ben ook benieuwd naar alle verschillende eetgewoontes. Ik zal wel honger hebben na iedere landing, want tijdens het vliegen is er amper tijd om te eten. Ik neem meestal een groot ontbijt en sla het middagmaal over, om de dag dan te eindigen met een groot avondmaal.”



Crash vader

Dat er altijd iets fout kan lopen, beseffen zij en haar ouders maar al te goed. Haar vader Sam Rutherford, een voormalige Britse legerpiloot die in België gestationeerd was, crashte in 2019 tegen een besneeuwde heuvel. Sam Rutherford vloog toen samen met zijn reispartner Alan Simpson van Canada naar Groenland. Alan Simpson, die achter de stuurknuppel zat, overleefde de crash niet, Sam liep enkel een gebroken borstbeen en wat schaafwonden op.

De uitgestippelde route.

52 landen

Zara laat zich echter niet afschrikken door de vreselijke ervaring van haar vader, noch door de vele eisen van Guinness World Records. “Om een wereldrecord te breken moet ik in totaal over 52 landen vliegen, twee keer de evenaar oversteken en in totaal 51.000 kilometer afleggen.” Na haar vertrek vanop het vliegveld van Zwevegem trekt Zara richting Engeland. Van daaruit gaat het richting IJsland, Canada en Noord- en Zuid-Amerika. Vervolgens maakt ze de oversteek naar Rusland en China. Dan gaat het richting Afrika en ten slotte landt ze in Wevelgem. Als alles volgens plan verloopt, is het einde van de solovlucht voorzien op 4 november. Zara zal dus zo’n drie maanden onderweg zijn.

Zara Rutherford is de dochter van twee piloten en voelt zich in het luchtruim als een vis in het water.

Volledig scherm © Flyzolo

Volledig scherm © Flyzolo

Volledig scherm © Flyzolo