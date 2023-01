Kameroade van Ro schenken mooi bedrag na succesvol Bal van Ro

Op 19 november 2022 organiseerde de vzw ‘Kameroade van Ro’ de derde editie van het Bal van Ro in het CC Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Deze fuif werd een groot succes. De zaal zat goed vol, de bar draaide op volle toeren en er werd gedanst tot in de vroege uurtjes. “Door de talrijke opkomst van het publiek en de financiële en logistieke steun van onze sponsors houden we een mooie opbrengst over aan dit evenement”, laat de vzw weten. “We waren dan ook heel tevreden en fier afgelopen zaterdag een cheque te kunnen uitreiken aan vzw Net en Men Kanker voor een bedrag van 3.115,31 euro.”

Deze vzw ondersteunt patiënten en familieleden die te maken krijgen met zeer zeldzame vormen van kanker (Neuro-endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN). “Wij organiseren elk jaar een familiedag waar lotgenoten elkaar ontmoeten in het bijzijn van hun gezin en familie, want NET en MEN beïnvloedt niet enkel het leven van de patiënt, maar ook van iedereen die hem of haar omringt”, zegt voorzitter Eddy Deneckere van NET en MEN. “Daarnaast is er ook een jaarlijkse infodag waar de patiënten via artsen en specialisten meer te weten komen over hun ziekte en de evolutie ervan.”