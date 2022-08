Jef Neve en Teus Nobel vieren 100 jaar Toots

Sint-Genesius-Rode Ambtenaren krijgen verster­king om waslijst aan bouwmis­drij­ven te onderzoe­ken: “We lossen het beter zelf op dan te wachten op het gerecht”

De voortuin vol klinkers leggen of een boom kappen zonder vergunning? Voortaan zal je de ambtenaren niet meer kunnen afschepen wanneer je betrapt wordt in Sint-Genesius-Rode. Schepen Philippe De Vleeschouwer (IC-GB) is het beu dat alle tijd en energie in die dossiers kruipt en dus komt er versterking van buitenaf.

7 augustus