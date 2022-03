Inwoners organiseren Waterdag op Lansrodehoeve

Brussel Drugsonder­zoek leidt tot ontmante­ling van netwerk dat valse CST’s verhandel­de

De politie heeft zes huiszoekingen verricht in de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen en Brussel in het kader van onderzoek naar valse CST’s. De valse certificaten zouden door een Fransman via het SnapChat-netwerk zijn verstrekt en vervolgens door de betrokkene via verschillende tussenpersonen zijn verkocht. Achtentachtig CST’s werden op mobiele telefoon gevonden.

9 maart