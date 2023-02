Inbreker verraden door bloedvegen... en de babyfoon

Sint-Genesius-Rode Rodenaren stemmen vanaf 2024 met de computer

Wie in 2024 in Sint-Genesius-Rode gaat stemmen zal dat voor het eerst op een stemcomputer doen. De gemeente was één van de weinigen in Vlaanderen waar nog met potlood en papier gestemd werd bij de vorige verkiezingen maar het schepencollege voorziet nu budget om ook de overstap naar de computer te maken. Met de voorziene 60.000 euro wil men de computers huren. Aanvankelijk wilde men die aankopen maar voor het weinige gebruik er van is die kostprijs te hoog. Voor de kandidaten én de kiezers is de overstap goed nieuws want de stembureaus zullen voortaan langer open zijn en de kandidaten weten al in de vooravond wat hun resultaat is. De voorbije jaren was het vaak uren nagelbijten voor er officiële uitslagen waren in Rode.