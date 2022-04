“Hij haalde 28.000 pillen op 5 maanden tijd”: Man vervalst doktersvoorschriften om verslaving te voeden

Begin 2020 ging de man naar eigen zeggen door een moeilijke periode. Hij had een goede job bij een bank en een nieuwe relatie. Toen de coronacrisis toesloeg moest de man - net als iedereen - thuiswerken. “Dat viel hem zwaar. Er was geen sociale controle en de lijn tussen zijn werk en zijn privéleven vervaagde. Als hij beneden kwam na het werk wachtten er al meteen twee jonge pluskinderen hem op om te spelen. Hij wou de perfecte partner en de perfecte schoonzoon spelen”, aldus zijn advocaat.

Verslaafd

In een ver verleden had de man al eens een voorschrift voor rilatine gekregen. “Hij had onthouden dat dit zeer goed was voor zijn concentratie”, aldus zijn advocaat. De man besloot om het voorschrift te vervalsen en verkreeg de medicatie bij de apotheker. De pillen hielpen hem zijn perfecte leventje in stand te houden en hij bleef met vervalste voorschriften naar apotheken doorheen het land gaan. In een mum van tijd raakte hij verslaafd. “Tussen augustus 2020 en februari 2021 haalde hij zo iets minder dan 28.000 pillen bij verschillende apothekers”, verwoordde substituut Karel Claes de omvang van zijn verslaving.