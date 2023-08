Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Genesius-Rode vandaag

Na 12 jaar mag uitbater Dominique zich eigenaar van het bekendste café van Hoeilaart noemen: “Mijn geheim? Tijd maken voor de klanten.”

Van de oudere generatie Hoeilanders die ’s middags een koffie komt drinken tot legendarische feestjes waarbij er op de biljarttafel wordt gedanst. Het kan allemaal in café Sportecho in Hoeilaart. Constante achter de toog is uitbater Dominique Vanderlinden (52), bij wie alle cafégangers hun hart komen uitstorten. Na 12 jaar mag hij zich nu samen met zijn vrouw Katrien trotse eigenaar noemen van het pand.