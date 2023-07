Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Genesius-Rode vandaag

Studieruim­tes Stad Brussel ook toeganke­lijk tijdens tweede zit

De Stad Brussel en het OCMW stellen meer dan 16 studeercentra ter beschikking van Brusselse studenten, onder meer in het Brucity-gebouw. Die plek was in mei volledig volgeboekt. Wie moet blokken voor de herexamens, kan er deze zomer ook terecht.